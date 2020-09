Benfica teria trunfo para conseguir a contratação de jogadores do Flamengo

O Flamengo recusou a oferta do Benfica por Gérson e Bruno Henrique. No entanto, o desejo da equipe comandada por Jorge Jesus não chegou ao fim. E de acordo com informações do jornal português "A Bola", a equipe europeia teria um trunfo para contratar os jogadores brasileiros.

De acordo com a publicação, caso o Benfica se classifique para a fase de grupos da Liga dos Campeões, receberá, no mínimo, 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões) e a diretoria promete ir ao mercado. Os jogadores flamenguistas seriam os alvos nesse caso.

Recentemente, o Benfica fez uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 188,86 milhões na cotação atual) para adquirir Bruno Henrique e Gerson. Porém a diretoria Rubro-negra não gostou desses números e não fechou as transferências.