Site aponta queda de favoritismo do Flamengo na Libertadores e subida de Internacional e River

Rio - A Copa Libertadores da América, uma das competições esportivas mais importantes do mundo, está com seu retorno marcado para 15 de setembro, após paralisação por conta da pandemia mundial.



Agora, seis meses depois, a competição retorna, mas as chances de vitória de alguns times caíram, consequência da paralisação e mudança em alguns clubes. Com um time de especialistas em análises esportivas, a Betfair.net comparou as chances de vitória dos principais times da Libertadores.

O Flamengo, campeão da Copa Libertadores do ano passado, começou a temporada 2020 como favorito e com 34% de chances de vitória. Agora, após a saída de Jorge Jesus, técnico que levou o time à vitória, as chances do time carioca caíram para 27%.Na análise da Betfair.net, os clubes tiveram quedas significativas nas chances de vitória. O Boca Juniors começou a competição com 26% de chances em março. Agora, no retorno em setembro, aparece com 11%. Já o Grêmio aparecia com 25% de chances de vitória, e sua queda foi de 17 pontos com o clube aparecendo com 8% de chances.Palmeiras, Atlético Paranaense e São Paulo também registraram queda na análise da Betfair.net.Na contramão, o River Plate aparecia com 14% em março. Registrando um aumento de seis pontos, o clube argentino aparece com 20% atualmente. Internacional e Santos seguem a tendência e registram aumento nas chances de vitória.