Rio - O rodízio adotado por Domènec Torrent no Flamengo tem gerado polêmica. Durante uma live do portal "UOL", o jornalista Renato Maurício Prado criticou o fato de Gabigol ser incluído no revesamento e ter ficado no banco na partida contra o Fortaleza, no último sábado, o que acabou irritando o atacante.

"Não faz o menor sentido você, eventualmente, eu não estou dizendo que houve, mas eventualmente você criar um mal-estar com o cara que é o principal artilheiro do seu time. Essa história de não tem mais privilégio, gente, a vida inteira o futebol privilegiou os seus melhores jogadores, a vida inteira, em todos os clubes, o craque do time sempre tem um certo privilégio e o Gabigol é o craque desse time, embora tenha vários outros grandes craques", afirmou Renato.

"Fazer o rodízio com inteligência é altamente salutar e digno de aplausos, agora, você tirar o Gabigol de um jogo só porque o Pedro fez dois gols no jogo anterior, aí eu já discordo. Eu acho que o rodízio tem que ser feito com a cabeça, e acho que o Dome já está entendendo isso. O Domènec me parece que está começando a compreender bem o que é o Flamengo e o que é principalmente esse elenco espetacular que ele tem na mão", completou.