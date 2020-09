Rio - Apesar do placar apertado em 2 a 1, o Flamengo foi superior ao Fluminense durante toda a partida e teve inúmeras chances de ampliar o marcador. Agora vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi bastante elogiado pelo jornalista Menon, do 'Uol Esporte'. Segundo o comentarista, o Rubro-Negro está voltando ao rumo dos títulos, com certa 'tranquilidade'.



"A diferença do Flamengo para os outros é muito grande e ele vai ser campeão, eu acho, com certa tranquilidade até. Eu acho que o treinador teve um início, tentou impor seu método e tudo. Na verdade, o Domènec tem currículo muito bom mas não como treinador, só treinou um time na liga americana, então tinha que dar um tempo para ele acostumar com tudo isso e acho que agora está tudo nos eixos do Flamengo, melhorou muito e acho que o Flamengo decolou", analisou.



O Flamengo chegou aos 17 pontos e empatou em número de pontos com o Internacional. Contudo, o Colorado ainda joga nesta quinta-feira, contra o Ceará, podendo ampliar a vantagem. O Vasco, que também joga na rodada, contra o Atlético-GO, pode ultrapassar o Rubro-Negro em caso de vitória. Na próxima rodada, o time de Domènec Torrent enfrenta o Ceará, no domingo, na Arena Castelão.