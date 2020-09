Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos três anos, o meia Everton Ribeiro continua em grande fase pelo Rubro-Negro. O camisa 7 marcou dois golaços nas últimas rodadas e foi alvo de elogios de um ex-companheiro de time. Em coluna publicada no 'UOL', o ex-volante Tinga rasgou elogios ao atleta, com quem atuou na época de Cruzeiro e o comparou com craques do futebol mundial.



“Acredito que o Éverton tem as mesmas qualidades de jogadores que são a referência na Europa, tirando, lógico, os três astros Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Mas sim, o Éverton está na mesma prateleira de qualquer outro grande jogador mundial”, afirmou o ex-jogador, que complementou:



"Éverton Ribeiro concentra três pilares do atual futebol brasileiro: resultado, números e arte. Ao analisarmos os últimos anos, ele esteve sempre entre os três grandes jogadores dos campeonatos nacionais, seja a Copa do Brasil ou o Brasileiro. Só não ficou em evidência quando foi jogar fora, no Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, entre 2015 e 2017", finalizou.