Filipe Luis revela previsão certeira de Domènec: 'O que ele falou está acontecendo'

Rio - As primeiras semanas de Domènec Torrent foram de tropeços e muitas críticas por parte dos torcedores e imprensa. Substituto do vitorioso Jorge Jesus, o espanhol completou um mês de trabalho nesta semana e já colocou a equipe novamente no caminho das vitórias. Em entrevista à 'FlaTV', o lateral Filipe Luis revelou uma previsão do treinador nos primeiros dias de trabalho.



"A gente sabe que é muito difícil um treinador chegar em um elenco que foi campeão de tudo. E teve uma ruptura drástica com o treinador, como foi com o Jorge Jesus. E não teve quase tempo de se preparar, ninguém estava preparado para a saída do Jorge. Mas o Domè disse quando chegou aqui que o começo ia ser difícil, difícil de entender as ideias, mas depois de um mês o time ia decolar. E realmente está acontecendo o que ele falou", disse Filipe Luis", que completou:



"Lembrando sempre que nem o começo de Jorge Jesus foi o ideal. Demora um tempo para o treinador colocar suas ideias em prática e precisa ter tempo para trabalhar. Não é só no campo que se trabalha, se trabalhar nos vídeos e no dia a dia. Mas hoje, o time já está entendendo um pouco mais. E a margem de melhora é muito grande ainda. A gente sabe que temos o mundo pela frente. O time está em uma escalada constante", completou o lateral.