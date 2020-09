Apresentador da Band ironiza derrota do Flamengo: 'Boa fase durou menos que bateria de Iphone'

Rio - O Flamengo foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0 e teve sua sequência positiva no Brasileiro encerrada. O apresentador da Band, Milton Neves, ironizou o resultado negativo do clube carioca e voltou a alfinetar o treinador espanhol Domènec Torrent.

"É, meus amigos flamenguistas, a boa fase rubro-negra durou menos que bateria de iPhone. Não é torcida contra, é claro. Mas sigo achando que o "Murtosa do Guardiola" será um fracasso retumbante na Gávea.

E olha que, com esse elenco, até eu conseguiria ser campeão do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores", disse.

O clube carioca volta aos gramados pelo Libertadores na próxima quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Independiente del Valle, fora de casa.