Ex-jogador do Vasco critica rodízio de Doménec Torrent no Flamengo: 'Dificulta o time'

Rio - A derrota para o Ceará impôs novamente críticas ao treinador do Flamengo, Doménec Torrent, e ao seu sistema de rodízio. Com o compromisso da Libertadores chegando, o comandante espanhol mexeu muito na equipe e acabou vendo seu time perder no Brasileiro. Ex-jogador do Vasco e atual comentarista do SporTV, Pedrinho, criticou a estratégia do treinador.

"Eu acho que o rodízio do Dome acaba atrapalhando a equipe. Porque os jogadores não conseguem perceber a forma como seus companheiros jogam. Cria uma falta de entrosamento na equipe", opinou o comentarista.

A filosofia de Torrent é extrema oposta da de Jorge Jesus na sua passagem pelo Flamengo. No ano passado, o treinador não variou a escalação e disputou o segundo semestre praticamente inteiro com o mesmo time. O Flamengo acabou conquistando o Brasileiro e a Libertadores.