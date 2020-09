Amazon Prime Video faz ação em parceria com Flamengo para divulgação de série

Rio - Maior empresa varejista do mundo, a Amazon fez uma ação em parceira com o Flamengo nesta segunda-feira. Um dos serviços da empresa, o streaming Amazon Prime Video, utilizou O Rubro-Negro para divulgar a série 'The Boys', exclusiva da plataforma. Diego Ribas e Everton Ribeiro foram os garotos-propaganda da ação.



O Flamengo hoje é um dos clubes de maior influência nas redes sociais e canais digitais no planeta. No Youtube, o canal oficial do Rubro-Negro contém 5,59 milhões de inscritos, atrás apenas de Real Madrid (5,96 mi) e Barcelona (10,1 mi). A Amazon usará as plataformas digitais do clube para o lançamento da série.



"A FlaTV hoje é uma opção importante para ações promocionais dos anunciantes, seja pela sua audiência, seja pelo forte engajamento de seus torcedores com o canal, seja pela sua flexibilidade comercial. Estamos abertos para desenvolvermos juntos ações específicas para cada empresa, de forma a atingirmos melhores resultados para o investimento feito", disse o vice-presidente de marketing do clube, Gustavo Oliveira.