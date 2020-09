Apresentador da Band orienta que Jorge Jesus retorne para o Flamengo

Rio - O momento irregular do Flamengo e a eliminação do Benfica na Liga dos Campeões fizeram o apresentador da Band, Milton Neves, sugeriu que o treinador Jorge Jesus deveria voltar para o clube carioca. O português deixou o Rubro-negro, após o título do Carioca neste ano.

"Se você quiser voltar, fique à vontade para conversar com a diretoria rubro-negra. Afinal, o "Murtosa do Guardiola" que arrumaram para o Mengão não deu liga e os cartolas do Fla te aceitariam na hora. Dariam um jeito até de você comandar a equipe já no difícil duelo diante do Independiente del Valle, pela Libertadores. Pense com carinho, meu caro Jesus", disse.

Em pouco mais de um ano de Flamengo, Jorge Jesus conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.