Diego Alves testa negativo para Covid-19 e treina com elenco a partir de quinta-feira

Rio - O Flamengo informou nesta quarta-feira que o goleiro Diego Alves testou negativo em novo exame para a Covid-19 e voltará à treinar com a equipe gradualmente já na próxima quinta-feira.

O comunicado do clube ressaltou que o atleta segue tratando uma lesão no ombro esquerdo. Com isso, César deve ser o provável titular para a partida contra o Independiente del Valle, na quinta-feira, pela Libertadores.