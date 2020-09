Jorge Jesus comenta reação de torcedores do Flamengo após eliminação do Benfica

Rio - Muitos torcedores do Flamengo ficaram contentes com a derrota por 2 a 1 do Benfica para o Paok, que eliminou o clube português da fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus, que deixou o clube rubro-negro para treinar o Benfica, comentou sobre a reação dos flamenguistas. Para ele, a reação não se trata de ódio, mas sim amor.



"50 milhões me amavam. Todos os jogos no Maracanã era 70 mil. Todos os jogos. Não é ódio. É amor. Eu sei que os adeptos do Flamengo querem que o Benfica perca. Por um motivo. Eu sei qual é o motivo."