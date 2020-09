Massacre para o Del Valle é a maior derrota do Flamengo na história da Libertadores

Rio - Uma noite para esquecer: este é o sentimento do rubro-negro nesta quinta-feira. Contudo, a derrota por 5 a 0 para o Independiente Del Valle (EQU), no Estádio Casa Blanca, em Quito, já entrou na história do Flamengo de forma negativa. Foi o maior revés sofrido pelo clube da Gávea no torneio continental.

Até então, a pior derrota do Flamengo na história da Libertadores havia sido contra o Grêmio, na fase de grupos de 1984: 5 a 1 para o Tricolor Gaúcho.