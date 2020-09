Comentarista do Grupo Globo vê atuação 'assustadora' do Flamengo e critica Doménec Torrent

Rio - A derrota humilhante do Flamengo para o Independiente Del Valle fez o treinador do clube carioca, Domènec Torrent ser bastante criticado pela imprensa esportiva. O comentarista do Grupo Globo, Paulo Vinícius Coelho, avaliou a atuação do clube carioca.

"Pode-se dizer que Domenec destruiu a defesa que o Flamengo possuía, como se dizia de Abel Braga? Melhor esperar. É cedo. Não se condena um treinador, especialmente alguém que chegou há onze partidas, ao ostracismo. Mas a atuação em Quito foi assustadora", afirmou.

Além disso, PVC afirmou que existe o comentário de que os fundamentos do treinador não tem agradado muito os jogadores do Flamengo.

"Dentro do Ninho do Urubu, bem entendido, não na Gávea, os comentários são de que os jogadores discutem sua capacidade de treinamento. A ver", disse.