Mauro Cezar dispara sobre vexame do Flamengo: 'Resultado que não se deve somente a uma má atuação'

Rio - A goleada sofrida diante do Del Valle deixou a situação do treinador espanhol Domènec Torrent bastante complicada no comando do Flamengo. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, afirmou que o jogo não evidencia apenas uma má atuação.

"Uma derrota como essa, de um time tão forte, que é atual campeão da Libertadores e do Brasileiro não acontece por conta de uma má atuação apenas. Então a partir disso, a gente especula se há problemas entre o treinador e os jogadores", disse o comentarista.

Na opinião do comentarista, a situação do treinador está bastante complicada. "Havia uma cobrança muito forte, na minha opinião precipitada sobre ele, porque tinha pouco tempo, mas diante de um vexame desses, ele vai precisar responder o mais rápido possível. Isso se conseguir", opinou.