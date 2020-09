Convocados por Tite, Rodrigo Caio e Éverton Ribeiro podem desfalcar o Flamengo por três rodadas

Rio - Rodrigo Caio e Éverton Ribeiro foram convocados nesta sexta-feira por Tite para os próximos jogos da seleção brasileira, contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias. Com isso, a dupla pode desfalcar o Flamengo em até três rodadas do Campeonato Brasileiro.

A CBF ainda não confirmou oficialmente, mas a tendência é que os jogadores se apresentem no próximo dia 5, uma segunda-feira, após os jogos do fim de semana. Com isso, Rodrigo e Éverton certamente estarão fora do jogo contra o Sport, pela 14ª rodada, e do clássico contra o Vasco, pela 15ª.

A volta dos atletas ao Flamengo para a 16ª rodada, contra o Bragantino, também não é garantida. Isso porque a Seleção entrará em campo no dia 13, contra a Bolívia, e o duelo entre as equipes está marcado para o dia 14.