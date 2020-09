Jornalista critica Dome e detona postura do Flamengo em goleada: 'Jogou como time pequeno'

Rio - Renato Maurício Prado detonou a atuação do Flamengo na goleada histórica sofrida para o Independiente Del Vale, por 5 a 0, na noite da última quinta-feira. Em live realizada pelo "UOL", o jornalista criticou o técnico Domènec Torrent e disse que a equipe rubro-negra atuou como time pequeno.

"Domènec recebeu um time super campeão, um time que em um ano inteiro perdeu quatro vezes e ele já gastou a cota dele em pouco mais de um mês. A verdade é a seguinte, ele veio com a tal história do jogo posicional, hoje o Flamengo não foi nem posicional e nem o estilo antigo do Jesus, o Flamengo conseguiu não ser nada, o Flamengo entrou e jogou como time pequeno", disse Renato.

O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira, às 19h15, contra o Barcelona de Guayaquil.