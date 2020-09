Braz reforça a confiança em Dome

A diretoria finalmente quebrou o silêncio após a goleada por 5 a 0 para o Independiente del Valle, maior derrota do Flamengo na história da Libertadores da América. Em coletiva virtual, o vice-presidente de futebol Marcos Braz não escondeu o descontentamento com o vexame, mas bancou a permanência do técnico Domènec Torrent.

O mal-estar gerado pela péssima atuação diante do time equatoriano ficou evidente na entrevista do dirigente. Os pedidos pela demissão de Dome se multiplicaram nas redes sociais e foram endossados até por grupos políticos do clube. Ainda assim, Braz garante que a hipótese nem sequer foi cogitada internamente.

"Em nenhum momento foi discutida a saída de Dome. Aqui está quem manda, que é o Landim, tem pessoas importantes da diretoria. Fizemos reuniões e em momento algum se pensou na saída de Dome", explicou o vice-presidente.

O vexame da última quinta-feira não vai passar batido e deve servir de aprendizado, mas Braz quer deixar a derrota no passado e mantém o foco nos próximos compromissos, como o de terça-feira, em Guayaquil, onde a delegação rubro-negra já se encontra para o duelo com o Barcelona.

"O Flamengo não pode perder de 5 a 0 em lugar nenhum. Todas as pessoas da diretoria têm a dimensão da derrota. As derrotas às vezes acontecem, mas existem derrotas e derrotas. Essa, de 5 a 0, dá um desconforto, mas passou. A gente tem que analisar daqui para frente. Talvez até pedir desculpa em função do resultado", analisou o dirigente.

Por fim, ele destacou os títulos recentes para reforçar o crédito que a diretoria tem com os rubro-negros.

"Acho que a gente tem credibilidade. Os títulos que essa diretoria teve (Libertadores, Brasileiro, Estadual (2), Recopa e Supercopa), com esses planejamentos, nos dão um norte para que a gente possa fazer nosso trabalho", disse Braz.