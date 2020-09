Renovação de Diego Alves é prioridade no Flamengo e diretoria demonstra otimismo

Rio - Focado em manter o elenco que conquistou uma série de títulos em 2019 e 2020, o Flamengo tem uma nova prioridade: renovar o vínculo com Diego Alves. O goleiro é o único titular que tem contrato ao fim desta temporada, mas a confiança é de que as partes chegarão a um acordo pela permanência do camisa 1 no Ninh. As conversas, de acordo com o VP Marcos Braz, já existem.

"Trabalhamos em cima de todas as renovações, estamos trabalhando em cima dessa. Mas cada hora tem um problema, tem viagem. No meio desse processo tivemos que viajar para trazer o Isla. O Diego Alves é prioridade nossa, tenho que falar nisso", afirmou o dirigente em entrevista neste sábado, em Guayaquil.O contrato de Diego Alves vai até o fim desta temporada. O desejo do atleta é dar continuidade ao trabalho no clube. Um dos capitães da equipe, o camisa 1 é uma das lideranças do elenco e soma 151 partidas e seis títulos com o Manto.Confirmada sua renovação, será mais uma entre as várias feitas pela diretoria da Gávea após os títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores de 2019. Foi assim com Everton Ribeiro, Diego Ribas, Bruno Henrique e Willian Arão, todos nomes com contribuições importantes nas conquistas recentes do Flamengo.De afastado a campeão da AméricaHoje Diego Alves tem status incontestável no time do Flamengo, mas este não era o cenário quando a atual diretoria assumiu o clube. Após um atrito com a comissão técnica de Dorival Júnior, no segundo semestre de 2018, o goleiro foi afastado do elenco principal. Com a gestão do presidente Rodolfo Landim, iniciada em janeiro de 2019, Diego Alves foi reintegrado após conversas com o VP de futebol Marcos Braz e os novos membros do departamento de futebol."Nossa relação com ele, não sei se vocês recordam, o Diego Alves estava afastado há três meses, e a nossa diretoria fez com que ele ficasse. Acho que a diretoria acertou, acho que eu acertei e acho que o atleta acertou em ficar aqui. A gente acredita que vai resolver isso aí. Não é ordem de prioridade, "ah que o atleta tal renovou primeiro...". É porque tem que renovar um por um, depois que renova com um passa pro outro. Sistematicamente estamos falando com o empresário dele e acho que não vamos ter problema nenhum", finalizou Braz.