Denilson fica incrédulo com 'mapa de calor' de Gabigol em derrota na Libertadores: 'Não é fake news?'

Rio - A repercussão da imprensa esportiva ao massacre que o Flamengo sofreu no Equador frente ao Indepediente Del Valle continua. Em participação no programa "Jobo Aberto", o comentarista da Band, Denilson e a apresentadora Renata Fan analisaram o 'mapa de calor' do atacante Gabigol na partida. A pouca participação do jogador rubro-negro chamou a atenção do pentacampeão, que achou que se tratava de uma informação falsa.

"Você vê Denilson, que a grande maioria das vezes que o Gabigol tocou na bola foi para dar a saída no meio de campo", disse a apresentadora. Denilson retrucou: "É sério isso, ou é fake news". Renata Fan confirmou a veracidade do "mapa de calor. Então o pentacampeão afirmou:

"Quer dizer então que ele tocou 14 vezes na bola, sendo cinco para recomeçar a partida, é sério isso?", voltou a questionar o ex-jogador. A apresentadora da Band voltou a confirmar para a perplexidade do comentarista.