Ex-jogador do Flamengo diz que Jorge Jesus deixou o clube 'pela porta dos fundos'

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Alejandro Mancuso não poupou palavras ao criticar a decisão de Jorge Jesus de deixar o clube carioca. Na opinião dele, a atitude do treinador português não foi de respeito ao clube carioca.

“Não sei, não entendi porque ele quis ir embora do Flamengo. Eu trocar o Flamengo pelo Benfica? Jamais na vida. Trocar Flamengo por Benfica é de doido. Eu não faço isso de jeito nenhum. Quantos problemas o Mister deixou no Flamengo? Ele foi embora na porta dos fundos, por trás. Sem falar com ninguém. Sem falar com a torcida, que amou ele", disse em entrevista ao portal da "ESPN".

Além disso, o argentino ainda afirmou que o atual momento instável da equipe carioca tem relação com a saída do treinador português.

"Depois, muitos jogadores começaram a ficar na mídia do Benfica. Gerson, Bruno Henrique, Léo Pereira. Então, quantos problemas o Mister deixou no Flamengo? Quanta m**** ele deixou no Flamengo? E hoje, o Flamengo está do jeito que está por toda a confusão", disparou.