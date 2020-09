'Uma ironia no momento em que o clube defende a volta do público', diz Mauro Cezar sobre jogadores do Flamengo com Covid-19

Rio - Pressionado após a derrota humilhante para o Del Valle, o Flamengo ainda deverá ter muitos desfalques na próxima terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Além de Gabigol, que está lesionado, mais seis jogadores da equipe, entre eles titulares como Isla, Bruno Henrique e Filipe Luís testaram positivo para a Covid-19. O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira comentou o caso.

"Algo realmente caótico para o Flamengo nesse momento. E é até um ironia que isso aconteça no momento em que o clube está defendendo o retorno do público aos estádios no Rio", disse.

A prefeitura do Rio e a Ferj desejam o retorno do público nos jogos do Rio na partida entre Flamengo e Athletico-PR pelo Brasileiro. O clube carioca se manifestou de forma favorável a esse retorno.