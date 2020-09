Mauro Cezar: Flamengo tentará liberar atletas infectados para jogo da Libertadores no dia 30

Rio - O Flamengo tentará liberar os seis jogadores que testaram positivo para a Covid-19 no Equador para atuarem na partida contra o Independiente Del Valle, no dia 30, pela Libertadores, no Maracanã. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o clube pretende realizar testes nos infectados a cada três dias.

Segundo o jornalista, o Flamengo trabalho com a possibilidade de ter os atletas em dez dias baseado na situação que ocorreu com o Boca Juniors. A equipe argentina obteve autorização da Conmebol para viajar ao Paraguai, onde enfrentaria o Libertad, com jogadores que ainda testavam positivo para a Covid-19, mas que não transmitiam a doença. O Boca obteve sinal verde das autoridades e da Conmebol para escala-los, apesar dos protestos da equipe paraguaia.

Filipe Luís, Isla, Matheusinho, Diego, Bruno Henrique e Michaelsão os atletas rubro-negros que foram contaminados pelo coronavírus. Eles devem retornar ao Brasil em voo fretado já nesta segunda-feira.