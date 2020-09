Comentarista da Globo defende adiamento de jogo do Flamengo: 'Coloca toda competição em risco'

Rio - A Conmebol manteve a partida entre Flamengo e Barcelona-EQU para esta terça-feira, mesmo após o Rubro-Negro receber o teste positivo para sete de seus atletas . Para o comentarista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, do Grupo Globo, a partida deveria ser adiada, já que há o risco de se aumentar o número de contaminados.

"Ou entra em campo ou perde por W.O. É absurdo! Coloca em risco toda a competição, porque o Flamengo treinou no sábado com o grupo completo e só depois descobriu o diagnóstico do coronavírus. A Libertadores está ameaçada. O fato de os dirigentes dos clubes não terem gritado antes não exclui a chance de protestar agora. Não há condição de se jogar Barcelona x Flamengo, pelo risco de contaminar muito mais gente. É necessário adiar o jogo", escreveu o jornalista em seu blog no "Globo Esporte".

Bruno Henrique, Diego Ribas, Filipe Luís, Isla, Michael, Matheuzinho e Vitinho foram os jogadores do Flamengo que contraíram a doença. Para substituí-los e compor o elenco para a partida desta terça, o Flamengo enviou ao Equador os jovens Rodrigo Muniz, Guilherme Bala, João Lucas e Natan.