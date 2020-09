Benfica quer vender artilheiro do Campeonato Português para investir em jogadores do Flamengo

Rio - O Benfica ainda não desistiu de tirar Bruno Henrique e Gerson do Flamengo. Segundo o jornal português "O Jogo", o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, pretende vender o atacante Carlos Vinícius, artilheiro do último Campeonato Português, para fazer uma nova investida pelos atletas rubro-negros.

Caso consiga negociar Carlos Vinícius, o Benfica deve receber algo em torno de 40 milhões de euros. As multas rescisórias de Gerson e Bruno Henrique variam de 40 a 50 milhões de euros.

Desde a chegada de Jorge Jesus, o Benfica já fez três propostas para contratar os jogadores, mas todas foram recusadas pelo Flamengo.