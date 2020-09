Comentarista, sobre Flamengo: 'Time que mais fez bobagem na pandemia. Está pagando o preço'

Rio - O Flamengo teve sete casos de jogadores que testaram positivam para Covid-19 no Equador antes da partida contra o Barcelona, nesta terça-feira. Para o comentarista Fábio Sormani, o Rubro-Negro está "pagando o preço" por conta de sua postura ao longo do período de pandemia.

"Foi primeiro a querer a volta do futebol, está pleiteando a volta de público ao estádio. Enfim, o time que mais bobagens fez nesta pandemia chama-se Clube de Regatas do Flamengo, e hoje está pagando o preço por isso. Tem sete jogadores infectados. O Landim deu uma entrevista dizendo que não tem ambiente mais seguro do que um clube de futebol. Mentira. Quase que o time inteiro do Flamengo já foi infectado. Que lugar seguro é esse?", afirmou o jornalista durante o "Futebol na Veia", da ESPN.

Sem os sete contaminados, o Flamengo enfrenta o Barcelona na noite desta terça-feira, a partir das 19h15.