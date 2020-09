Flamengo tem mais dois casos de Covid-19 na delegação em Guayaquil

Rio - O Flamengo anunciou, na manhã desta terça-feira, que teve mais dois testes positivos para a Covid-19 na delegação que está em Guayaquil, no Equador. Segundo o clube, o médico Márcio Tannure e o ex-zagueiro Juan, membro do departamento de futebol, apresentaram sintomas na última segunda-feira e foram diagnosticados com a doença.

Com isso, já são nove casos de Covid-19 com membros da delegação do Flamengo. Além dos dois profissionais, Diego Ribas, Filipe Luís, Michael, Matheuzinho, Bruno Henrique, Isla e Vitinho já testaram positivo no último domingo.

Com diversos desfalques, o Flamengo enfrenta o Barcelona nesta terça-feira, a partir das 19h15. O clube enviou quatro atletas ao Equador para completar o elenco da partida, mas o avião que os levava precisou retornar ao Brasil pois não teve autorização para entrar no Peru. Eles estão hospedados em um hotel, onde aguardam a definição.