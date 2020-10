Domènec tem visto a atuação de jogadores que pertencem ao Fla por outras equipes e não descarta o retorno deles ao clube RODRIGO BUENDIA / AFP

Por O Dia

Publicado há 2 horas

A vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 5 a 1, na Arena Neo Química, pela 17ª rodada do Brasileirão está dando o que falar nas redes sociais. Os torcedores, que vinham criticando Vitinho e Domènec, mudaram de ideia e elogiaram os dois profissionais. O atacante, além de boa atuação, fez um belo gol no jogo.

VEJA ABAIXO ALGUMAS REPERCUSSÕES!

