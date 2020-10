Eric Faria Reprodução Internet

Por O Dia

Rio - O Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1 e muitos jogadores da equipe carioca receberam elogios pela atuação. Um deles foi o jovem Nathan. Aos 19 anos, ele fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e foi exaltado pelo repórter da Rede Globo, Eric Faria.

"Que zagueiraço parece tá surgindo no Flamengo. O Natan, hj, foi premiado pelo gol. Mas os desarmes e a saída de bola dele são de um jogador com muito mais idade. Teve um lance no 2 tempo que ele usou o pé esquerdo pra ajeitar e o direito p passar e abriu um clarão na saída", afirmou.

Na quarta-feira, o Flamengo volta a jogar pela sexta rodada da Copa Libertadores, recebendo o Junior Barranquila, da Colômbia, no Maracanã. O time já está classificado com 12 pontos e espera confirmar a liderança. No outro domingo volta a pensar no Brasileirão, então no confronto com o Internacional, no Beira-Rio.