Gustavo Henrique Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Rio - Gustavo Henrique teve uma lesão um tanto quanto incomum na vitória do Flamengo por 5 a 1 diante do Corinthians, no último domingo. O zagueiro, que estava numa crescente na equipe, teve um trauma no testículo e acabou sendo substituído por Noga.

Na manhã desta segunda-feira, Gustavo tranquilizou os torcedores pelas redes sociais, e agradeceu todas as mensagens de carinho que recebeu.

"Bom dia nação!!! Passando pra agradecer a todas as mensagens de apoio e dizer que já estou em recuperação para voltar o quanto antes pra ajudar o mengão!!! Muito obrigado a todos. Tmj", escreveu.



A ituação do defensor será analisada pelo departamento médico do clube. Natan e Noga devem ser os cotados para assumir a titularidade na próxima quarta-feira, pela Libertadores, contra o Junior Barranquilla.