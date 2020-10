SP - BRASILEIRO A 2020, CORINTHIANS X FLAMENGO - ESPORTES - BRASILEIRO A 2020, CORINTHIANS X FLAMENGO - Everton Ribeiro jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no estádio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2020. 18/10/2020 - Foto: DANIEL VORLEY /AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Country DANIEL VORLEY /AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - O Flamengo não teve dificuldades para bater o Corinthians, no último domingo, na Neo Química Arena. Inspirado, o Rubro-Negro aplicou 5 a 1 sobre o rival e segue na disputa pela liderança do Brasileirão com Internacional e Atlético-MG. Durante o podcast 'Posse de Bola', do Uol, o jornalista Juca Kfouri analisou a vitória do clube carioca.

"Eu só não acho que tenha sido humilhação. O que me incomoda não é tomar de cinco, o que eu já vi times tomarem de cinco em uma semana e se recuperarem na outra… O problema é quando existe uma permanente diferença que permite você achar que vai tomar de cinco todas as vezes que encontrar com aquele time. E o Corinthians e Flamengo, hoje, é exatamente essa situação. Se o Maracanã estiver com um bom gramado no segundo turno, toma mais cinco", disse Juca.



O Rubro-Negro é vice-líder do torneio, com 34 pontos, mas perde nos critérios de desempate para o Internacional de Eduardo Coudet. Se vencer o Bahia hoje, o Atlético-MG de Jorge Sampaoli também ultrapassa o Flamengo e assume a ponta, com os mesmo número de pontos. O próximo duelo da equipe de Domènec Torrent é contra o Junior Barranquila, pela Libertadores, na quarta-feira.