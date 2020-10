Denílson Reprodução

Por O Dia

Rio - A goleada do Flamengo sobre o Corinthians segue repercutindo na imprensa. O ex-jogador e atual comentarista da Band, Denílson, afirmou que nem o fato da equipe carioca ser mais qualificada justifica o placar elástico do último domingo.

"Tomar cinco em casa não pode. O fato de ser o Flamengo não é desculpa. O Corinthians também é grande. Não pode tomar de cinco em casa. O Mancini disse que é novo no cargo, mas escalou mal o time também. Os torcedores estão jogando a responsabilidade em cima dos grandes do elenco porque, talvez, eles aguentem", disse Denílson, em participação no Jogo Aberto.

Na quarta-feira, o Flamengo volta a jogar pela sexta rodada da Copa Libertadores, recebendo o Junior Barranquila, da Colômbia, no Maracanã. O time já está classificado com 12 pontos e espera confirmar a liderança. No outro domingo volta a pensar no Brasileirão, então no confronto com o Internacional, no Beira-Rio.