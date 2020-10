Por Lance

Publicado há 0 segundos

Rio - O técnico Domènec Torrent pode contar com o retorno imediato de Arrascaeta. A expectativa por isso cresceu e foi alimentada nesta segunda, quando o elenco se reapresentou, após goleada sobre o Corinthians. O uruguaio participou do treinamento com o elenco na primeira parte da atividade no Ninho do Urubu.

Arrascaeta fez os treinos de aquecimento e prévios à atividade principal junto ao grupo de jogadores que não iniciou entre os titulares - que realizaram um treino regenerativo, como de praxe - diante do Corinthians.O camisa 14 foi diagnosticado com distensão de grau 1 no bíceps da coxa esquerda, quando ainda estava a serviço da seleção uruguaia, pelas Eliminatórias. O seu último jogo foi no dia 8 deste mês, diante do Chile, atuando por cerca de 75 minutos. No treino seguinte, sentiu tal lesão e, desde então, vem se recuperando no CT do Flamengo.O próximo jogo do Fla é nesta quarta, contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores e no Maracanã. O Rubro-Negro já está classificado às oitavas e, caso Arrascaeta não tenha condições físicas de retornar neste meio de semana, Dome tende a o utilizar no domingo, quando a equipe visita o Internacional, pelo Brasileiro.