Everton Ribeiro é um dos destaques do Fla reprodução

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 18:19 | Atualizado 19/10/2020 18:29

Rio - Destaque do Flamengo nos últimos anos, o meia Everton Ribeiro brilhou na última vitória do Rubro-Negro, contra o Corinthians. Na goleada por 5 a 1, o jogador marcou um gol e ainda deu duas assistências. Nesta segunda-feira, em entrevista ao 'Seleção SporTV', o meio-campista confirmou ter recebido propostas do Mundo Árabe para deixar o Fla.

"As propostas para sair apareceram, principalmente do Mundo Árabe. E acabei ficando no Flamengo. Estou muito feliz, time vencedor, torcida que apoia muito! Muito feliz por representar essa grande nação!", disse o jogador.



Contratado em 2017, Everton Ribeiro já soma 193 partidas pelo Rubro-Negro, com 29 gols. O jogador foi um dos principais pilares das conquistas do clube nos últimos meses, como a Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Antes, somou passagem no Brasil por Corinthians, Coritiba e Cruzeiro.