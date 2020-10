Domènec tem visto a atuação de jogadores que pertencem ao Fla por outras equipes e não descarta o retorno deles ao clube RODRIGO BUENDIA / AFP

Por O Dia

Rio - A maratona de jogos do Flamengo segue a todo vapor nesta semana. Após a goleada sobre o Corinthians no último domingo por 5 a 1, a equipe de Domènec Torrent volta a campo para enfrentar o Junior Barranquila, na Libertadores da América. De acordo com o treinador, há possibilidade de poupar alguns jogadores mais desgastados pela sequência de partidas.

"Como vocês sabem, jogamos muitos jogos neste mês. Precisamos de um ponto para sermos líderes na Libertadores. Vamos tentar trocar o time. Dou importância à Libertadores, mas agora temos três jogos muito importantes, com a Copa do Brasil também. Vamos analisar sempre os jogadores que estão cansados, mas vamos trocar bastante o time", disse Domènec, que emendou:



"Respeitamos muito a Libertadores, mas só precisamos de um ponto, e os jogadores buscarão isso em campo. Temos um elenco maravilhoso, então podemos trocar tranquilamente. Há jogadores que precisam de minutos. Mas isso não significa que vamos sem atenção para o jogo", encerrou o técnico do Flamengo em coletiva após a vitória na Neo Química Arena.