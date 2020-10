Flamengo goleou o Corinthians Alexandre Vidal/Flamengo

Por Lance

Publicado 20/10/2020 10:20 | Atualizado 20/10/2020 10:22

Rio - Dono do ataque mais positivo do futebol brasileiro em 2019, com 150 gols em 74 partidas, o Flamengo caminha a passos largos para repetir o feito nesta temporada. Com os cinco tentos anotados sobre o Corinthians, neste domingo, na goleada por 5 a 1, o time atingiu a marca de 83 bolas na rede em 42 jogos, uma média de quase dois gols por atuações, como foi no ano passado.