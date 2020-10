Marcelo Medeiros testou positivo para o Covid-19 Divulgação/SC Internacional

Por O Dia

Rio - Flamengo e Internacional protagonizam um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Adversários no próximo domingo, em Porto Alegre, o vencedor assume a liderança do Brasileirão. Nesta terça-feira, Marcelo Medeiros, presidente do clube gaúcho, criticou a escolha do árbitro de vídeo para a partida decisiva.

O mandatário colorado questionou a decisão da Confederação Brasileira de Futebol em escalar Elmo Resende para o duelo que irá valer a liderança.



"Não vejo com bons olhos. É o jogo mais importante da rodada. Depois do episódio do jogo do Grêmio, ele deveria ter sido preservado para evitar maiores polêmicas", disse em entrevista à GZH.