Thiago Maia em ação pelo Flamengo contra o Santos ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Por O Dia

Rio - Contratado no início do ano, o meia Thiago Maia virou uma das peças fundamentais no Flamengo de Domènec Torrent. Após a saída de Jorge Jesus, o volante ganhou mais oportunidades e se firmou na equipe titular. Em entrevista à 'ESPN', o jogador, emprestado pelo Lille, não escondeu desejo de permanecer no Rubro-Negro.

“Estou muito feliz no Flamengo e quero continuar fazendo parte dessa família. É o clube que torço e tenho um amor enorme desde a infância. Meu estafe está cuidando de toda essa negociação”, disse Thiago Maia, que soma 23 partidas pelo time. Com o volante em campo, o Flamengo venceu 18 partidas e perdeu apenas duas vezes.