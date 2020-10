Por O Dia

Confira os relacionados para a partida contra o Junior Barranquilla pela Libertadores. #CRF pic.twitter.com/nybEQ4AOdc — Flamengo (@Flamengo) October 21, 2020

Rio - Já classificado para o mata-mata da Libertadores, o Flamengo encerra a fase de grupos do torneio nesta quarta-feira, contra o Junior Barranquila. No Maracanã, a equipe de Domènec Torrent precisa apenas de um empate para assegurar a primeira posição do grupo A. Confira a lista de relacionados para o confronto das 21h30.