Léo Pereira em ação pelo Flamengo Divulgação

Por O Dia

Rio - Em meio à maratona de jogos, o técnico Domènec Torrent deve fazer mudanças no Flamengo para encarar o Junior Barranquilla, às 21h30, no Maracanã. Com Rodrigo Caio e Gustavo Henrique descartados para o jogo, a zaga do Flamengo será formada por Thuler e Leo Pereira.

Além dos desfalques no setor defensivo, Arrascaeta, Gabigol, Diego Alves e Pedro Rocha também estão descartados da partida. Todos tratando de suas respectivas lesões junto ao departamento médico. Além disso, o volante Thiago Maia foi poupado e não foi relacionado para o duelo.

PROVÁVEIS EQUIPES:

FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)

César (Hugo); Matheuzinho, Thuler, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Lincoln.

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Luis Amaranto Perea)

Sebastián Viera; Piedrahita, Rosero, Mera e Fuentes; Moreno, Pico, Cetré, González e Hinestroza; Valencia.