Teresina - É na terra natal, Teresina, capital do Piauí, que Jonas acompanha o desenrolar dos trâmites judiciais do pedido de rescisão, por falta de pagamento, com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, para decidir o seu futuro. Segundo o 'GE', o atleta, de 29 anos, tem ofertas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Flamengo em 2015, Jonas não se firmou na Gávea e foi emprestado três vezes (Ponte Preta, Coritiba e Dínamo Zagreb, da Croácia) antes da transferência definitiva para o clube saudita, por cerca de R$ 9 milhões. Em 61 jogos, ele fez um gol em sua passagem pelo Rio, em seu primeiro Fla-Flu.

À espera da definição, Jonas mantém o foco na rotina de treinamentos em Teresina para se apresentar em forma ao novo clube.