Domènec Torrent Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Rio - Classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo terá uma equipe com muitos reservas diante do Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, no Maracanã. O treinador espanhol Domènec Torrent optou por poupar alguns jogadores para a partida.

O Flamengo vai para campo com: Cesar, Matheusinho, Thuler, Léo Pereira e Renê; Arão, Diego, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Lincoln.

Neste domingo, o Flamengo vai enfrentar o Internacional, às 18h15, no Beira-Rio, em duelo que vale a liderança do Brasileiro. As duas equipes estão empatadas na primeira posição.