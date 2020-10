Por Lance

Rio - Depois de se destacar na sua estreia pelos profissionais do Flamengo, e logo em partida válida pela Libertadores (última rodada da fase de grupos), João Gomes se emocionou ao conceder entrevista, concedida à "FlaTV", em seguida à vitória sobre o Junior Barranquilla por 3 a 1, no Maracanã.

O volante de 19 anos foi às lágrimas ao lembrar de avô conhecido como Mirinho, que morreu em 2019.

"Estou muito feliz com o que está acontecendo comigo. Batalho por isso há muito tempo, e hoje graças a Deus pude estrear no profissional e realizar um sonho. Muito feliz. Espero poder dar muitas alegrias. Quero dedicar essa estreia ao meu avô (se emociona)... que morreu há um ano e pouco. É para você, vô. Realizamos o nosso sonho", falou o jogador criado no Ninho do Urubu.