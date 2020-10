Bruno Henrique destaca qualidade do elenco do Flamengo: 'Grupo fantástico'

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Rio - Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo poupou alguns titulares na partida contra o Junior Barranquilla, mas não teve dificuldades para vencer por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, garantindo o primeiro lugar do seu grupo.

Um dos poucos jogadores que costuma figurar no time principal de Domènec Torrent e esteve presente na partida do Maracanã foi o atacante Bruno Henrique, que novamente deixou sua marca.Para ele, o Flamengo tem um elenco forte o suficiente para conseguir enfrentar adversários complicados mesmo sem muitas peças importantes à disposição. "Fizemos um grande jogo mesmo com as mudanças. Os meninos que entraram deram conta do recado. Nosso grupo é fantástico, todo mundo que entra consegue dar conta e manter o nível", analisou.Bruno Henrique ainda ressaltou a força do Flamengo no Maracanã, mesmo sem a presença de torcedores. "Aqui dentro do Maracanã a gente é super forte, temos que manter sempre esse ritmo aqui dentro e graças a Deus a gente conseguiu essa vitória e se classificou em primeiro lugar. Sabíamos que não seria um jogo fácil, eles iam querer ganhar da gente, mas fizemos um grande jogo", concluiu.