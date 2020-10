Arrascaeta ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Por Lance

Publicado 22/10/2020 15:22 | Atualizado 22/10/2020 15:33

Rio - O Flamengo iniciou a preparação para o jogo contra o Internacional, domingo pelo Brasileirão, no qual a liderança da tabela está em jogo. Para o duelo em Porto Alegre, o técnico Domènec Torrent contará com o "reforço" de De Arrascaeta. Na manhã desta quinta, o meia participou do jogo-treino contra o time Sub-17 e marcou um dos gols da vitória por 5 a 0. Os meias Lázaro e Everton Ribeiro e o centroavante Pedro - duas vezes - completaram o placar.