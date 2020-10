Rodolfo Landim Divulgação Twitter

Rio - Os bastidores do campeonato Brasileiro estão quentes. Atlético-MG e São Paulo recentemente fizeram questionamentos em relação a decisões de árbitros em jogos recentes. O Internacional até então só protestou pela arbitragem do Gre-Nal. Todos esses times disputam pela liderança do campeonato no momento. Junto a eles, tem o Flamengo, que não vinha de boa relação com a CBF. As informações são do portal "Uol Esporte".

Mas agora, o Flamengo volta a falar com a CBF mesmo tendo seguidos atritos entre as partes. Em visita rubro-negra à sede da CBF nesta terça-feira, divulgada pela entidade, os presidentes Rogério Caboclo e Rodolfo Landim, debateram sobre volta de público aos estádios e principalmente sobre arbitragem.

Apesar do clube rubro-negro não ter feito nenhuma reclamação pública sobre arbitragem, ou enviado ofícios a CBF, os critérios de arbitragem foi o tema da conversa.

Sobre a volta dos torcedores aos estádios

Na reunião entre clubes que aconteceu na última sexta-feira ficou decidido suspender qualquer retorno até, pelo menos, o próximo encontro que ocorrerá daqui a duas semanas. A determinação principal é de que a volta tem que ser com isonomia, ou seja, com direito para todos os clubes.

Apesar disso, a diretoria do Flamengo, esperava pelo menos critérios mais definidos sobre a a perspectiva de retorno, como o percentual de público permitido. Há a esperança de que, depois da eleição, o retorno de público possa ter um andamento com os governos.

Desconforto com a confederação

A ''briga'' entre dirigentes do Flamengo e a CBF teve início após a reunião de sexta-feira. Os dirigentes ficaram insatisfeitos com o que consideram um tratamento que os prejudicou dentro da confederação. Na reunião foi aprovado o aumento de inscrições para o Brasileiro de 40 para 50 jogadores. O time rubro-negro foi contra dizendo que, quando seu time teve um surto de Covid, esse aumento não existia e para mudar a regra no meio do campeonato, só poderia se aceito por unanimidade.

A unanimidade não veio, visto que a votação foi por 8 x 12 em favor do aumento de inscrições, mas mesmo assim, a regra foi aceita.