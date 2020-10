Comentário de Jorge Jesus em foto publicada por Diego Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2020 18:06 | Atualizado 22/10/2020 20:24

Rio - A vitória do Flamengo por 3 a 1, sobre o Junior Barranquilla, no Maracanã, na noite de quarta feira carimbou a primeira colocação do time no grupo da libertadores. Após o jogo, Jorge Jesus, ex-treinador rubro-negro, e Diego Ribas, protagonizaram um momento "fofo" nas redes sociais.

O meia postou uma foto comemorando a vitória e Jesus fez questão de destacar a felicidade pela atuação do camisa 10. O comentário ainda teve direito a coraçãozinho e tudo. O Mister, como era conhecido pela torcida rubro-negra, escreveu apenas "boa" na publicação de Diego.

Os dois tem uma boa relação, tendo em vista que, juntos, conquistaram os títulos da Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Inclusive, Diego foi o responsável pela assistência do gol de Gabigol, que deu o título da Libertadores ao Flamengo.

Diego também é um dos homens de confiança de Domènec Torrent e foi o capitão rubro-negro na partida contra o Junior Barranquilla.