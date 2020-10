Diego Ribas Divulgação

Rio - Diego fez um belo gol na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 5 a 1, no último domingo. Durante a transmissão da partida pela rádio Energia 97 FM, o narrador Luis de Paula lamentou o lance feito pelo atleta.

"O Diego, com 54 anos, grisalho, coque samurai, entrou driblando todo mundo…", disse ao vivo.

Após atuar por 90 minutos na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Júnior Barranquilla, pela Libertadores, na última quarta-feira, o meia usou as redes sociais para brincar com o caso.

"54 anos, grisalho, coque samurai", escreveu o meio-campista, repetindo a frase utilizada pelo profissional.

