Flamengo enfrenta o Internacional Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 10:24 | Atualizado 23/10/2020 10:26

Rio Grande do Sul - Com campanhas praticamente idênticas no Brasileirão, Internacional e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio em jogo que vem sendo tratado como uma "decisão" da competição. O Colorado e o Rubro-negro tem 34 pontos e ocupam a primeira e a segunda posição na tabela.

Apesar de terem a mesma pontuação, Flamengo e Internacional tiveram trajetórias diferentes neste primeiro turno. Enquanto o Colorado sempre esteve entre os primeiros, o Rubro-negro passou por alguns momentos de instabilidade sob o comando de Domènec Torrent.

Publicidade

Nas últimas rodadas, as equipes começaram uma caça ao então líder Atlético-MG. Com o tropeço do Galo nos últimos jogos acabaram assumindo a ponta. A equipe mineira ainda tem um jogo a menos que o Internacional e que o Flamengo.

As duas equipes se enfrentam após compromissos pela Libertadores. O Flamengo vem de vitória que selou o primeiro lugar do grupo contra o Junior Barranquilla, enquanto o Colorado vem de derrota para o Universidad Católica e classificação em segundo lugar no torneio.

Publicidade

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

Publicidade

Estádio: Beira-Rio (RS)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Publicidade

Auxiliar 1: Fabrício Vilarinho (GO)

Auxiliar 2: Bruno Raphael Pires (GO)

Publicidade

VAR: Elmo Alves Cunha (GO)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick; Galhardo e Abel Hernández. Treinador: Eduardo Coudet

Publicidade

FLAMENGO: Hugo Neneca, Isla, Nathan, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Treinador: Domènec Torrent