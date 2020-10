Tite, treinador da Seleção AFP

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Rio - O treinador da seleção brasileira, Tite, negou que deixar os atletas do Flamengo, Bruno Henrique e Pedro, fora da convocação das próximas duas rodadas das Eliminatórias, foi para não desfalcar o clube. Segundo ele, deixá-los de fora foi apenas uma opção técnica.

"Não foi colocado. Neste momento, não [influenciou]. Em outros momentos de preparatório, eu reconheci. Neste momento, absolutamente não. É o que a seleção brasileira precisa para o Mundial, e nós já começamos o Mundial", explicou o treinador.



Quatro jogadores que atuam no futebol nacional foram chamados por Tite, sendo dois do Palmeiras e dois do Flamengo. Do time alviverde, o goleiro Weverton e Gabriel Menino, do clube rubro-negro Rodrigo Caio e Éverton Ribeiro.

Caso os times se classifiquem para as quartas de final da Copa do Brasil, verão seus times desfalcados por conta da convocação. Os jogos estão marcados para as semanas dos dias 11 e 18 de novembro. Tanto Palmeiras, quanto Flamengo, ainda não jogaram pelas oitavas de final.